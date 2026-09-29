“La strada”, periferia e riscatto nell’esordio letterario di Augusto Rubei

Una strada fisica ma anche di formazione che parte alla periferia romana di San Basilio e arriva ai palazzi delle istituzioni nazionali. “La strada” è l’esordio letterario di Augusto Rubei, giornalista ed esperto di comunicazione che ha scelto di pescare dal suo vissuto, ma non solo, per una storia di dolore e di rinascita fuori dagli stereotipi legati ai quartieri più lontani dal centro delle grandi città.

“La strada è casa mia” dice Rubei a LaPresse, “è San Basilio, e il protagonista è Pietro, detto Pietruccio, che da uno dei quartieri più difficili di Roma a un certo punto si ritrova ai vertici dello Stato. È una storia di riscatto sociale ma che non tratta la periferia con pietismo o romanticismo ma lo fa dicendo che la strada se la leggi dall’angolatura giusta ti consegna i suoi assi”. Rubei ha portato un pezzo del suo viaggio che lo ha visto partire proprio dal quartiere di San Basilio per arrivare a ruoli prestigiosi di comunicazione al Ministero della Difesa e al Ministero degli Esteri, dalla direzione comunicativa della campagna elettorale per Virginia Raggi sindaca di Roma al ruolo di portavoce dell’ex deputato Luigi Di Maio. Il protagonista, nelle parole dell’autore, è “un bambino molto imperfetto che nasce in una famiglia molto imperfetta ma restituisce la dignità di quello che ha vissuto”. “È anche un modo per dire ai giovani delle periferie di questo Paese che possono farcela. Un libro rivolto a chi pensa di essere nato con il cartellino sbagliato al collo o a chi vede gli altri sempre cento metri avanti. Un libro di coraggio, crudo e di dolore. Perché credo che nel dolore e nella conoscenza ci sia l’essenza della vita”.