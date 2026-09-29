Israele, Netanyahu: "Nemici cercheranno di attaccarci prima delle elezioni"

“Abbiamo indizi che, in vista delle elezioni, i nostri nemici cercheranno di attaccarci”. Lo afferma in un video il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu durante una visita alla base aerea di Tel Nof. Le elezioni sono in programma per il 27 ottobre. “Quindi da qui, dalla base dell’aeronautica, dal lungo braccio di Israele, vi mando un messaggio: non scherzate con noi, né ora né mai”, aggiunge nel videomessaggio in lingua ebraica, “il nostro lungo braccio vi raggiungerà ovunque e in qualsiasi momento”. Lo riporta il Times of Israel.
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