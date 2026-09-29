Israele, Katz: "Anche leader Hamas all'estero sono nel nostro mirino"

“Anche i leader di Hamas all’estero sono nel mirino” di Israele: a dirlo è il ministro della Difesa Israel Katz. “Le Forze di Difesa Israeliane hanno eliminato durante la notte il comandante della Brigata del Nord di Gaza di Hamas, nell’ambito della serie di operazioni in corso contro i leader terroristici a Gaza”, ha spiegato in un video ripreso da Times of Israel. “Nessuno di questi spregevoli assassini, che hanno avuto un ruolo centrale nella strage del 7 ottobre, può essere lasciato morire in pace”, ha aggiunto. Riferendosi poi all’attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar dello scorso anno, Katz ha spiegato: “Una volta sono scampati per un malfunzionamento. Ma la prossima volta arriverà, e anche loro saranno spediti negli abissi dell’inferno”.