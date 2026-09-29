Incontro Grillo-Stroppa, l'ex deputato M5S Bella: "Partito? Beppe possibilista su tutto"

Un nuovo partito o un’associazione promossi da Beppe Grillo? “Chissà”, l’ex garante del Movimento 5 Stelle “è possibilista su tutto”. Queste le parole di Marco Bella, ex deputato M5S, uscendo dall’hotel Forum di Roma dove si è intrattenuto per diverse ore con Beppe Grillo. All’incontro ha partecipato, conferma lo stesso Bella, anche il referente di Elon Musk in Italia, Andrea Stroppa. “Un ragazzo che dal nulla, da una borgata di Roma, è riuscito a fare delle cose fantastiche”, aggiunge Bella, interpellato sulla possibilità di un suo ruolo in un nuovo soggetto politico di Grillo. “Tutti possono avere un ruolo, chissà, possiamo prevederlo? No”.