Grillo a Roma, l’incontro con l’ex senatore M5S Lannutti: “Lui genio. Suo movimento? Mai dire mai”

(LaPresse) “Grillo? L’ho trovato come sempre in grande forma”. Sono le prima parole dell’ex senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti fuori dall’Hotel Forum di Roma dopo circa due ore di incontro con Beppe Grillo.

“Progetti futuri? Lui è un genio. Quel video di 80 minuti andrebbe insegnato a scuola” ha detto in riferimento all’ospitata del fondatore M5S a Pulp Podcast. “Se spero faccia un nuovo movimento? Io sono vecchio, ho la sua stessa età ma non sono interessato. Se lui invece è interessato? Mai dire mai. Non mettere mai limiti alla provvidenza”.