Genova, Gdf sequestra 33 kg di droga: erano nascosti in aspirapolveri e casse acustiche

La Gdf di Genova-Sestri ha sequestrato 33 kg di droga, 25 di hashish e 8 di marijuana che erano nascosti all’interno di aspirapolveri e casse acustiche modificate. La scoperta durante un controllo sui flussi di merci provenienti dalla Spagna. Da un primo screening, è emerso che all’interno dei pacchi erano contenuti piccoli elettrodomestici, quali aspirapolveri, e dispositivi elettronici, quali casse acustiche bluethooth, non funzionanti, circostanza che, unitamente alle incongruenze documentali riscontrate, ha avvalorato le ipotesi investigative dei finanzieri che hanno deciso di proseguire il controllo. Gli apparecchi elettronici sono stati quindi sottoposti ad ispezione tecnica e smontaggio completo. Una volta rimosse le viti e aperta la scocca esterna, è stato scoperto che i componenti meccanici ed elettronici interni erano stati sostituiti con numerosi panetti di sostanza stupefacente, accuratamente confezionata e occultata. Il valore della droga sequestrata è di oltre 300mila euro.