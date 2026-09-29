Cina, completato l’arco del ponte ferroviario sul fiume Hongshui: sarà il più grande al mondo

(LaPresse) Martedì, con il posizionamento dell’ultimo segmento dell’arco, si è conclusa con successo la chiusura degli archi del ponte ferroviario sul fiume Hongshui, parte della linea ferroviaria Huangtong-Baise, che collega Huangtong, nella provincia di Guizhou, e Baise, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang. Il ponte è lungo complessivamente 1.022,1 metri. Il ponte principale, lungo 570 metri, è una struttura ad arco in cemento armato ed è destinato a diventare il ponte ferroviario ad arco con la campata più lunga al mondo. La linea ferroviaria Huangtong-Baise si estende per circa 315 chilometri e avrà una velocità di 160 chilometri orari. Una volta completata, l’opera contribuirà a migliorare ulteriormente la rete ferroviaria regionale e costituirà un collegamento più agevole tra il Guizhou e l’area del Golfo di Beibu, nel Guangxi, favorendo lo sviluppo economico e sociale coordinato delle regioni interessate.