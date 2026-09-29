Cina, 110 snowboarder si sfidano a Changchun

110 snowboarder hanno messo in mostra le loro abilità durante una competizione di snowboard tecnico disputata di recente presso il Wanda Ski Resort di Changchun, nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina. Gli atleti si sono sfidati in quattro categorie: curve ad ampio raggio, curve a medio raggio, curve a corto raggio e freestyle. A differenza dello snowboard freestyle, che punta sull’altezza dei salti e sulla difficoltà delle rotazioni, nello snowboard tecnico vengono valutati la stabilità, la precisione e l’eleganza della discesa sulla neve.