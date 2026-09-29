Caso Regeni, Meloni: "Chiudere canali con Egitto rischia allontanarci da obiettivo"

“Voglio ovviamente rinnovare la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e alla loro richiesta, che è anche la nostra, di verità e giustizia. Ricordo che il governo italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda“, ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Praga durante le dichiarazioni alla stampa con il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babiš. “Siamo in presenza di una sentenza non ancora passata in giudicato e quindi tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Posso dire però che in questa ricerca di verità noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali politici e diplomatici con Il Cairo: ho un po’ il dubbio che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi”.