Ucraina, il ministro degli esteri polacco alla Russia: "Potete ancora uccidere molte persone, ma non potete vincere"

E’ un discorso da brividi quello fatto dal ministro degli esteri polacco Radosław Sikorski all’assemblea delle Nazioni Unite, a New York. Il rappresentante di Varsavia, rivolto alla Russia, ha detto: “Da oltre 12 anni cercate di conquistare il Donbass e da oltre quattro Kiev. Siete stati fermati dall’eroica Ucraina. Un Paese con un decimo del PIL della Russia”.

“La Polonia ha quasi la metà del vostro PIL. L’Europa ha dieci volte il vostro PIL. La NATO ha 25 volte il vostro PIL. Potete ancora uccidere molte persone, ma non potete vincere. Potete fermare questa guerra imperiale di vostra scelta in qualsiasi momento. Non mettete ulteriormente in pericolo l’Europa e il mondo. Smettetela di distruggere il futuro della Russia. Sergej (Lavrov ndr), so che stai ascoltando. Dillo al tuo capo. Ora basta”.