Salute, negli stabilimenti Sanofi di Anagni un forum sull’innovazione farmaceutica

Rafforzare la competitività dell’industria farmaceutica italiana ed europea, creare le condizioni per attrarre investimenti, creare innovazione, accompagnando allo stesso tempo l’evoluzione di tecnologie e competenze e una transizione sostenibile della manifattura farmaceutica avanzata. Sono gli obiettivi ambiziosi al centro dell’incontro “Innovazione e sostenibilità per guidare le sfide dell’industria e della salute del futuro”, ospitato dagli stabilimenti di Sanofi ad Anagni, nel Lazio. Un confronto che mette in relazione politica industriale, innovazione, sostenibilità e bisogni del sistema sanitario. In una sede, quella di Anagni, che nelle parole del Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta Marcello Cattani: “vanta una tradizione storica nei liofilizzati e nei liquidi e oggi si avvicina al mondo delle malattie rare, in particolare le patologie di accumulo lisosomiale. Questa sarà la prossima tappa dello sviluppo tecnologico e scientifico grazie ai dati ma siamo anche in una fase avanzata rispetto all’implementazione e certificazione per produrre il vaccino dell’haemophilus influenzale” Una sfida proiettata verso il futuro della farmaceutica attraverso un percorso “che continua in una terra ricca di competenze” spiega Cattani, “ricca di collaborazione sana con le amministrazioni locali, provinciali e regionale. Dobbiamo rafforzare questo spirito di collaborazione con un obiettivo comune che è creare salute ed esportarla in 90 paesi del mondo dallo stabilimento di Sanofi e lavorare con le istituzioni per dare ancora più valore aggiunto”. E quanto alle prossime innovazioni da attendere per il sito produttivo di Anagni Daniela Ottini, Global head of Strategy and Launch, Manufacturing and Supply spiega: “Per Anagni i prossimi passi per i nuovi lanci saranno l’approvazione delle terapie sostitutive enzimatiche che sono in corso di validazione e successivamente per i vaccini. Succederà nei prossimi 6/18 mesi”. Ruolo fondamentale è svolto dalle istituzioni. La Regione Lazio “sta mettendo a terra una cabina di regia per mettere a fattor comune tutte le competenze” spiega Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico del Lazio: “Con tre obiettivi: attrarre investimenti, soprattutto fondi europei in vista della prossima programmazione che metterà a disposizione per la competitività oltre 400 miliardi di euro, ridurre la burocrazia e intervenire sulle risorse umane. C’è ancora uno scarto significativo tra la domanda e l’offerta e bisogna farle incontrare”. È da questa prospettiva che il confronto di Anagni mette in relazione politica industriale, innovazione, sostenibilità e bisogni del sistema sanitario. Forze messe in comune per valorizzare un ecosistema che tiene insieme ricerca, produzione e competenze.