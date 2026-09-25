Papa Leone XIV in Francia: “Stop alla corsa ad armi nucleari”

Papa Leone XIV invoca la pace, il dialogo e il rispetto della giustizia nel suo discorso a Parigi, in occasione della sua visita in Francia. “Si sta diffondendo sempre più la convinzione errata che il possesso di armi nucleari sia una garanzia di sicurezza. Ciò alimenta una nuova corsa agli armamenti difficile da controllare. Tuttavia, la pace non è un equilibrio di forze; si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile”, ha affermato il Pontefice. “La giustizia, la saggezza e il senso di umanità esigono che si ponga fine alla corsa agli armamenti e si invochi la riduzione parallela e simultanea degli armamenti esistenti nei vari Paesi. Il divieto delle armi nucleari e, infine, il disarmo attuato di comune accordo dovrebbero essere accompagnati da controlli efficaci”, ha aggiunto il Santo Padre secondo cui la Francia ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare all’interno dell’Europa.