Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Oggi era il momento di parlare con i lavoratori"

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha incontrato i lavoratori del Parco Archeologico del Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, il ragazzo di 22 anni precipitato nella notte tra il 22 e il 23 settembre mentre lavorava al rifacimento dell’impianto di illuminazione dell’anfiteatro. “Siamo venuti a condividere uno stato d’animo con i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo. Tutte le questioni relative alla sicurezza, alla tutela, verranno affrontate con i rappresentanti sindacali. Oggi era il momento di condividere uno stato d’animo con il personale alla vigilia della riapertura“, ha detto il titolare del Mic. “Guardarsi, parlarsi, ascoltarsi, come un corpo coeso e andare avanti aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Aspettando anche di vedersi con i sindacati il prima possibile nelle sedi opportuni per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro”, ha aggiunto.