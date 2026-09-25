Lasciti testamentari per la legalizzazione della Cannabis, la prima campagna di "Meglio Legale"

Una campagna sui lasciti testamentari dovrebbe rassicurare, essere sobria, trattare la morte con delicatezza. “Meglio Legale” ha scelto di fare il contrario: provocare, usare l’ironia e scherzare con un tabù, portando la cannabis fin dentro la lettura di un testamento. Ma la provocazione non è fine a se stessa: serve a parlare in modo diverso di una scelta concreta, quella di sostenere anche attraverso un lascito le battaglie per cambiare le leggi sulle droghe.

Nello spot due nipoti, interpretati dai comici Xhuliano Dule e Tiziano La Bella, più interessati all’eredità che alla memoria del nonno, assistono alla lettura delle sue ultime volontà davanti a un notaio d’eccezione, l’ex europarlamentare Franco Corleone. Ad accompagnarli, una voce molto riconoscibile, quella del sociologo Luigi Manconi, che interpreta il nonno e affida ai suoi eredi un ultimo messaggio politico: “Invece di darvi soldi per qualche inutile sfizio, vi lascio qualcosa di meglio: contribuire affinché questo Paese abbia al più presto qualche legge ingiusta in meno”.

Un’occasione per parlare di legislazione, tema che – nonostante i sei milioni di consumatori stimati nel nostro Paese – il dibattito pubblico non presidia e le scelte politiche del Paese si orientano verso misure sempre più punitive che lasciano questi consumatori nelle mani delle mafie e in balia del mercato nero.

“Una campagna paradossale, ma fino a un certo punto. Ci piace pensare che la determinazione della nostra lotta e di quanti la sostengono non si fermi nemmeno davanti alla morte”, dichiara Antonella Soldo, presidente di “Meglio Legale”. “In un momento cupo come questo, una risata può servire anche a tenere alta l’attenzione su un tema che rischia di scomparire dal dibattito pubblico. Fa ridere, finché non ci ricordiamo che dietro ci sono leggi vere, sanzioni vere e conseguenze vere sulla vita delle persone”.

Da qui il senso politico della campagna: trasformare il lascito testamentario in un modo per far continuare nel futuro le battaglie nelle quali si è creduto durante la propria vita.

Con la campagna, “Meglio Legale” invita quindi sostenitrici e sostenitori a considerare l’associazione nelle proprie disposizioni testamentarie. Anche un piccolo lascito può contribuire alle attività di informazione, mobilitazione e pressione politica per cambiare le politiche sulle droghe in Italia.