Grecia, crolla edificio nei pressi dell’Acropoli ad Atene: ipotesi fuga di gas

Un’esplosione ha scosso questa mattina il quartiere di Plaka, nel centro storico di Atene, ai piedi dell’Acropoli, in Grecia. Il bilancio è di almeno due persone ferite. La deflagrazione ha provocato il crollo di un vecchio edificio di due piani e danneggiato alcune strutture vicine e diverse auto parcheggiate. Due donne, rimaste ferite, sono state soccorse dai vigili del fuoco in un edificio adiacente e trasportate in ospedale. Secondo i media locali, anche un passante ha riportato ferite lievi. L’area è stata transennata dalla polizia mentre le squadre di soccorso verificano la possibile presenza di altre persone sotto le macerie. Le cause dell’esplosione non sono ancora state accertate. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una fuga di gas.