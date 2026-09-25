Confimprese Italia, Rocca: "PMI componente storica del paese da salvaguardare"

“Confimprese Italia? È una realtà importante che va sostenuta, va accompagnata. Credo di poter dire con orgoglio che questa regione ha fatto un lavoro straordinario, anche grazie all’attenzione costante che ha dato la vicepresidente Angelilli nel dialogo con la piccola e media impresa e industria, ovviamente di accompagnamento alla crescita è è una crescita importante”. Così il governatore del Lazio, Francesco Rocca, arrivando al Teatro Comunale di Fiuggi, dove si sta tenendo il congresso per il 30esimo anniversario di Confimprese Italia. “La piccola e media impresa, attraverso anche tutta la parte manifatturiera, artigianale, è una componente storica dell’economia di questo paese, che dobbiamo proteggere e salvaguardare”, insiste ancora il presidente, sottolineando come “l’ascolto che è stato fatto ha portato a grandi investimenti sulla digitalizzazione, sulla sulla transizione energetica”. Gli fa eco la vicepresidente della regione Lazio, Roberta Angelilli, che a margine del suo arrivo in teatro risponde così ai cronisti presenti: “È fondamentale un dialogo continuo con le associazioni datoriali, con tutte le parti sociali e direttamente con le imprese. Abbiamo costituito un tavolo permanente di confronto dove cerchiamo di risolvere le questioni che ci vengono rappresentate. L’obiettivo è mettere a fattor comune competenze, esperienze, idee, ovviamente con l’utilizzo più performante e virtuoso dei fondi comunitari”.