America’s Cup 2027, Lollobrigida: “Evento che porta ricchezza, è visione strategica del governo Meloni”

Il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida è arrivato al Race Village dell’America’s Cup sul Lungomare di Napoli in occasione della prima giornata della Preliminary Race della Louis Vuitton Cup. “Una città dalla grande cultura, dalla grande storia, grande identità e questo deve portare ricchezza e lavoro che sono gli obiettivi collegati a un evento di questa natura”, ha detto il ministro. “Gli effetti positivi di questi eventi non li registri il giorno in cui li svolgi, li registri per gli anni a venire. Questa è una visione strategica che con il governo Meloni abbiamo immesso in un’Italia che forse si sta abituando troppo all’assistenzialismo”.