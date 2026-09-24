Yemen, forze governative attaccano fortificazioni Houthi: le immagini dei raid

Le Forze Armate dello Yemen hanno diffuso un video che mostra le forze regolari prendere di mira le fortificazioni degli Houthi nella città di Hazm, nella parte orientale del Paese. Nelle immagini si vedono attacchi contro obiettivi, esplosioni e fumo. Il conflitto tra gli Houthi e il governo yemenita sostenuto dall’Arabia Saudita si è riacceso, con gli Houthi che hanno sferrato attacchi missilistici e con droni contro l’Arabia Saudita, compreso uno diretto a Riyadh sabato scorso, prima che venisse intercettato.