Usa, Trump accoglie Xi Jinping al suo arrivo con un tappeto rosso

Il presidente Usa Donald Trump e la first lady Melania hanno accolto il leader cinese Xi Jinping e la consorte Peng Liyuan ai piedi della scaletta dell’aereo presidenziale cinese sulla pista della Base Andrews in Maryland mercoledì sera. Sulla pista un tappeto rosso per il presidente di Pechino e la consorte. Dopo la la cerimonia di benvenuto i due convogli presidenziali si sono diretti a Washington. Giovedì Trump e Melania accoglieranno Xi e la consorte alla Casa Bianca. “La Cina e gli Stati Uniti “dovrebbero essere partner, non rivali. Il raggiungimento del grande rinnovamento della nazione cinese e il ritorno all’eccellenza dell’America possono andare di pari passo e i due Paesi possono contribuire al reciproco successo, a vantaggio del mondo intero”, ha affermato Xi in una dichiarazione.