Ucraina, missili balistici russi su Kiev: 2 morti e 8 feriti

Due persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in un attacco con missili balistici russi su Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che i paramedici si stavano recando nei quartieri Solomyanskyi, Svyatoshynskyi e Podilskyi della città, mentre i missili russi continuavano a colpire la città.Nel distretto di Dniprovskyi, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale, dove potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie, ha affermato. Detriti sono caduti anche su un edificio amministrativo dello stesso distretto. I detriti dei missili sono caduti anche nei pressi di un ospedale ostetrico, frantumando le finestre e danneggiando una parte della facciata dell’edificio, ha aggiunto. Sebbene non si siano registrate vittime nell’ospedale ostetrico, una persona è rimasta uccisa in un parcheggio nelle vicinanze, ha dichiarato Klitschko, aggiungendo che è stato danneggiato anche un centro diagnostico medico.