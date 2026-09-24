Turchia, fila infinita di camion verso il confine con l'Iran

Centinaia di camion sono bloccati lungo la strada che dalla frontiera montuosa orientale della Turchia conduce in Iran. Le code si estendono per centinaia di km. Già molto trafficato in tempi normali, il valico più grande tra i due paesi è ora un’ancora di salvezza economica fondamentale per Teheran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esercitato pressioni per accelerare il commercio via terra, poiché il blocco limita la stragrande maggioranza delle importazioni e interrompe le vendite di petrolio e gas che in gran parte mantengono in vita l’economia.