Onu, Zelensky: "Putin è il paziente zero della guerra, va fermato"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto all’Assemblea generale dell’Onu e ha lanciato un monito contro il capo del Cremlino Vladimir Putin: “E il paziente zero” da cui la guerra continua a diffondersi sempre di più e il paziente zero va fermato. E’ sempre alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo a uccidere di più, a uccidere più persone per ogni chilometro di terra, a conquistare più territorio e a annettere un altro Paese, invece di fermarsi e governare semplicemente il proprio”, le parole del leader di Kiev.