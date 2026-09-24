Onu, Sanchez: "Prossimo Segretario generale sia una donna dell’America Latina"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha affermato mercoledì, durante il suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che il prossimo segretario generale dell’Onu dovrà essere una donna proveniente dall’America Latina. “Ciò che sostengo riguardo a questa carica è molto chiaro. Nove uomini hanno ricoperto la carica di segretario generale di questa organizzazione nei suoi 80 anni di esistenza. Ora è il momento che sia una donna a ricoprire tale incarico, una donna latinoamericana”, ha detto Sanchez.