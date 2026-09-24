Olbia, la Gdf sequestra oltre mille orologi di lusso falsi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno individuato una “base logistica del falso” nel comune di Olbia, sottoponendo a sequestro oltre 1300 articoli contraffatti e denunciando il responsabile per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Individuati all’interno di un’abitazione privata nel centro cittadino, un magazzino dove erano custoditi, occultati in numerosi barattoli per la tintura, oltre un migliaio di articoli di alta orologeria. I Finanzieri hanno rinvenuto riproduzioni fedeli dei più celebri modelli commercializzati da case produttrici leader del settore del lusso, tra le quali Patek Philippe, Rolex, Bulgari, Omega, Hublot, Audemars Piguet, Panerai, Cartier e Swatch, per i quali il proprietario dell’immobile non è stato in grado di esibire alcuna documentazione atta a giustificarne la lecita provenienza o detenzione. Gli orologi erano muniti di certificati di garanzia e di autenticità posti a corredo dei prodotti, che venivano ceduti con shopper e confezioni con logo, perfettamente riproducenti le fattezze degli originali.