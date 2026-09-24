Madrid, tensioni durante la protesta per il diritto all'alloggio: scontri con la polizia

Continuano le tensioni a Madrid dove centinaia di persone stanno protestando per il diritto all’alloggio in seguito allo sfratto di Maricarmen Abascal, una donna di 87 anni, costretta da un fondo a lasciare il suo appartamento nel centro della capitale spagnola. Questa vicenda ha scatenato diverse proteste con scontri con le forze dell’ordine. In piazza gli aderenti al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “Continueremo a lottare per il diritto all’alloggio. Perché tutti possano avere una casa e una vita dignitosa. Lotteremo fino a cacciare i fondi, gli speculatori e i politici affittisti. Perché l’alloggio è un diritto”, il messaggio del Sindacato.