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giovedì 24 settembre 2026

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America’s Cup 2027 a Napoli: su lungomare Caracciolo arriva il pontone

LaPresse
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Un pontone sul lungomare Caracciolo, in dialogo con la Colonna Spezzata, per cambiare il volto del mare di Napoli in vista dell’America’s Cup 2027. È il nuovo spazio ideato e realizzato da Sport e Salute: un’isola sull’acqua, nuovo punto di incontro tra terra e mare, sport e città. Qui, mentre gli AC40 volano sul Golfo, nasce un luogo che non c’era, pensato per accogliere persone, emozioni e storie e per creare un nuovo punto di relazione tra la città e il mare. Il pontone sarà già utilizzato in occasione della regata preliminare dell’America’s Cup in programma a Napoli da domani al domenica 27. È da questa visione che comincia il viaggio verso l’America’s Cup 2027. Verso un’isola che c’è.