Scuola, l'assessora all'Istruzione di Brescia Frattini: "Soglia del 30% per studenti stranieri è attacco che nasconde altro"

Mentre infervora il dibattito sul tetto del 30% alla presenza di studenti stranieri in classe, le esperienze sul territorio testimoniano che la soglia proposta lo scorso weekend dalla premier Giorgia Meloni è spesso inattuabile. “In città sono 38 i plessi scolastici di scuola primaria: di questi, 26 superano il il tetto del 30% di bambini e bambine che non hanno la cittadinanza italiana”, ha raccontato ai microfoni di LaPresse l’assessora all’Istruzione del Comune di Brescia, Anna Frattini. “Di questi, la metà hanno percentuali superiori al 50%, con picchi del 75% e 72%. A fronte della consapevolezza che abbiamo maturato negli anni, pensiamo che questa imposizione del tetto del 30% non possa essere materialmente rispettata, ma sia un attacco che nasconde altro. Quello che ci si aspetterebbe da chi ha a cuore l’istruzione e la scuola pubblica è invece un investimento serio per capire come garantire a tutti i bambini e le bambine, con o senza cittadinanza, l’accesso alle stesse risorse“.