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mercoledì 23 settembre 2026

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Scuola, La Russa: "No italiani dispersi in classe, non si aiuta così integrazione"

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“Non ho capito la polemica” sul tetto agli stranieri nelle classi scolastiche. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. “L’obiettivo mi è sembrato comune a tutti”, aggiunge. “Io sono convinto che l’integrazione si aiuti non mettendo in una classe persone di dieci nazionalità e qualche italiano disperso, ma è meglio se i nostri ragazzi figli di italiani futuri o figli di stranieri attuali, ma che vivono in Italia, se non parlano bene l’italiano siano messi in condizioni di integrarsi stando con molti italiani, quindi lo trovo bellissimo”.