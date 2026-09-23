Scuola, La Russa: "No italiani dispersi in classe, non si aiuta così integrazione"

“Non ho capito la polemica” sul tetto agli stranieri nelle classi scolastiche. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa. “L’obiettivo mi è sembrato comune a tutti”, aggiunge. “Io sono convinto che l’integrazione si aiuti non mettendo in una classe persone di dieci nazionalità e qualche italiano disperso, ma è meglio se i nostri ragazzi figli di italiani futuri o figli di stranieri attuali, ma che vivono in Italia, se non parlano bene l’italiano siano messi in condizioni di integrarsi stando con molti italiani, quindi lo trovo bellissimo”.