Milano Fashion Week, Meloni al gala: "Qui per dire grazie al settore della moda"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata stasera a Palazzo Reale a Milano per partecipare al Gala Dinner organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in occasione dell’apertura della Milano Fashion Week. “Ho pensato che fosse particolarmente giusto quest’anno, in un momento che non è facilissimo per un comparto che però continua a darci grandi risultati, dare un segnale anche fisico di presenza e di vicinanza”, ha detto la premier. “Esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore per quello che fa per la nostra economia, per la nostra forza, per la nostra rappresentazione nel mondo e anche per dire che il governo c’è”.