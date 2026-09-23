America's Cup, la Coppa esposta sulla nave scuola "Amerigo Vespucci" nel porto di Napoli

Un incontro emozionante tra due ‘vecchie signore’ della vela mondiale, quello che si è svolto nel porto di Napoli con l’esposizione del trofeo ‘Louis Vuitton Cup‘ a bordo della nave scuola della Marina Militare italiana ‘Amerigo Vespucci’ alla vigilia delle pre-regate ufficiali che si svolgeranno nel golfo partenopeo. Presenti il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Ceo di America’s Cup Partnership Marzio Perrelli e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, ospitati dal comandante della Vespucci Nicasio Falica.