Usa, incontro tra Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky a New York

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In un clima globale di guerre e profonde divisioni, i leader mondiali si riuniscono questa settimana alle Nazioni Unite, affrontando i nuovi timori che un’intelligenza artificiale fuori controllo possa minacciare l’umanità, mentre gli shock climatici e l’aumento dei prezzi stanno già rendendo la vita molto più difficile per centinaia di milioni di persone. L’annuale incontro di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sarà inoltre dominato dalle guerre in Iran, Gaza, Ucraina, Sudan, Congo e Myanmar e da un interrogativo ricorrente: i leader possono fare qualcosa per porvi fine?