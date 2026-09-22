Ucraina, Zelensky: "Trump ci aiuterà a trovare una soluzione"

Volodymyr Zelensky e Donald Trump si sono incontrati a New York in seguito all’assemblea generale delle Nazioni Unite. “Grazie mille signor presidente. Grazie mille per questo incontro. E grazie per il suo sostegno personale, per il sostegno bipartisan, quando è stata votata la proposta di legge di Lindsey Graham. Grazie mille per questo. Grazie, Jared e Steve. Si sono incontrati con noi, sono venuti nella nostra capitale, quindi grazie mille”, ha detto il presidente ucraino. “La società ci sta dando un grande sostegno. Spero che riusciremo a porre fine a questa guerra e che il presidente Trump ci aiuti a farlo. E penso che dobbiamo farlo il più rapidamente possibile, prima dell’inverno”.