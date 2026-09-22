Ucraina, droni russi su Kiev e Zaporizhzhia: soccorritori al lavoro tra incendi e macerie

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco notturno condotto da droni russi contro Kiev. A riferirlo è la procura della capitale ucraina. Nelle ultime 24 ore, gli attacchi con droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev, nei distretti di Bucha, Obukhiv, Brovary e Bila Tserkva. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi, l’onda d’urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di martedì mattina nell’evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi, sia a Kiev sia a Zaporizhzhia. La città era stata colpita da nuovi attacchi anche nella giornata di lunedì. Tra gli edifici danneggiati figuravano condomini, un’università e un centro commerciale. Cinque persone erano rimaste ferite. La nuova ondata di attacchi arriva mentre proseguono i combattimenti e gli sforzi diplomatici per arrivare a una soluzione del conflitto, a oltre quattro anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.