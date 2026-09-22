Turchia, sparatoria davanti a una scuola: diffuso il video dell'uomo armato

Sparatoria nei pressi di una scuola superiore nella Turchia occidentale. Un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a un istituto tecnico-professionale nel distretto di Turgutlu, nella provincia di Manisa. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, almeno quattro persone sono rimaste ferite. L’ufficio del governatore provinciale ha comunicato che sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e le squadre mediche. L’emittente HaberTurk riferisce che tra i feriti ci sarebbero soprattutto studenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe utilizzato un fucile e avrebbe sparato contro gli studenti mentre stavano arrivando a scuola. Il movente dell’attacco non è stato ancora chiarito. La sparatoria si inserisce in una serie di episodi analoghi avvenuti quest’anno nelle scuole turche. Ad aprile, nella provincia sud-orientale di Kahramanmaras, uno studente di 14 anni aveva aperto il fuoco in due aule di una scuola, uccidendo nove studenti e insegnanti e ferendo altre 13 persone. L’aggressore era stato poi ucciso dalla polizia. Il giorno precedente, nella vicina provincia di Sanliurfa, 16 persone, per la maggior parte studenti, erano rimaste ferite dopo che un ex studente aveva aperto il fuoco all’interno di un liceo. L’aggressore si era successivamente tolto la vita.