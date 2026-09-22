Trump all'Onu sull'Iran: "O un accordo o lo anniento"

Il presidente Donald Trump ha difeso le sue azioni contro l’Iran durante il discorso tenuto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha affermato di avere una “decisione importante da prendere” riguardo al rinnovo degli attacchi. “Ho una grossa decisione da prendere. Verrà raggiunto un accordo con l’Iran che consentirà loro di ricostruire e creare un Paese molto più grande di quanto non sia mai stato prima? Forse uno dei più grandi del Medio Oriente, o addirittura del mondo? Oppure anniento la Repubblica islamica e lo faccio in fretta, senza mai più dare loro la possibilità di uccidere e distruggere persone e paesi?”, ha detto. “Li conduco all’inferno senza alcuna possibilità di sopravvivenza e senza alcuna speranza di grandezza o generazioni future? Ma credo che raggiungeremo un accordo subito dopo le elezioni, perché non ha senso che non lo facciano”, ha aggiunto.