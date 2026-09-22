Snam presenta Polaris, l’osservatorio sul sistema energetico italiano: "Nostro scopo spiegare la complessità"

In Italia cresce la domanda di gas: +15% ad agosto, +2% da inizio anno. Un dato che fotografa un sistema energetico sotto pressione, ma che tiene. Gli stoccaggi hanno già superato l’85% di riempimento, vicini al target europeo del 90%, con l’Italia prima in Europa per volumi iniettati. Tengono anche le importazioni: il gas naturale liquefatto segna un +5% da gennaio ad agosto, nonostante la crisi in Medio Oriente.

Sono i numeri presentati oggi a Milano dell’ultimo report dell’Osservatorio Polaris, nato per favorire un dibattito informato sull’energia, superando un approccio ideologico al tema. L’obiettivo è spiegare la complessità del sistema energetico e la necessità di integrare le diverse fonti, anche in chiave di competitività economica e industriale, offrendo una fotografia basata su dati reali a servizio delle scelte strategiche del Paese. “L’obiettivo di Polaris è fornire una lettura oggettiva delle cose che succedono nel mondo dell’energia. Una comprensione di quello che oggi è il fenomeno più importante: l’energia non è solo elettricità, gas, è un elemento fondamentale della competitività, dell’indipendenza e della libertà, dei paesi. Spiegare la complessità è il nostro scopo”, dice Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam.