Scuola, Mattarella: "È aperta a tutti e deve unire, no a ghetti e barriere"

“La scuola prepara tutti. È aperta a tutti. Così dispone l’articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell’incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale”. È quanto ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico ad Amatrice.