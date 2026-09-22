Scuola, Acquaroli: "I nostri insegnanti lamentano difficoltà con tanti stranieri in classe"

(LaPresse) In un punto stampa a margine del consiglio regionale, il presidente delle Marche Francesco Acquaroli (FdI) si è complimentato con il Governo Meloni per il decreto legge volto a trasformare in obbligo normativo il tetto massimo del 30% di alunni stranieri nelle classi a scuola. “Ho avuto l’opportunità di incontrare tanti insegnanti – spiega – che lamentavano l’incapacità di possibilità di lavorare all’interno di classi che avevano un numero di ragazzi, alunni stranieri molto elevato”. Conclude dicendo che l’integrazione “non ha nulla a che vedere con la capacità di insegnare bene nelle nostre scuole”, ha concluso.