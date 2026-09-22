Rabbino capo di Milano: “Teppisti sono ovunque, il problema è che ora gli diamo una nobiltà ideologica”

Alfonso Pedatzur Arbib, rabbino capo della Comunità ebraica di Milano, ha partecipato alla manifestazione organizzata in solidarietà del rabbino di 60 anni aggredito mercoledì scorso nel capoluogo lombardo, in zona Bande Nere. “Chiediamo di poter essere ebrei in tranquillità, di vivere normalmente. Il rabbino che è stato aggredito ha detto che ogni volta che va a casa viene insultato. Questa situazione di micro aggressioni rende difficile tutto”, ha detto Arbib parlando con i giornalisti. “I teppisti ci sono dappertutto, il problema è che adesso ai teppisti abbiamo dato una nobiltà ideologica. Possono essere giustificati perché si vuole fare il bene dell’umanità, questo è pericoloso”.