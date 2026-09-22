Pesaro, preparavano bombe molotov: perquisiti quattro giovanissimi

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, con il supporto dei Comandi territorialmente competenti, hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Pesaro nei confronti di quattro giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Le indagini, avviate attraverso il monitoraggio del territorio e dei social, avrebbero documentato la realizzazione di diverse molotov, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata in un capannone industriale abbandonato di Pesaro, provocando incendi e deflagrazioni. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati smartphone, tablet e computer, che saranno sottoposti ad analisi forensi, oltre a materiale cartaceo con riferimenti alla realizzazione e all’utilizzo degli ordigni incendiari. Secondo gli accertamenti, i quattro sarebbero vicini a collettivi studenteschi locali e ad ambienti antagonisti. Gli investigatori stanno ora verificando se la condotta fosse finalizzata a un atto preparatorio per accreditarsi in tali ambienti oppure alla preparazione di azioni dimostrative nell’ambito di una strategia più ampia.