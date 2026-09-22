Nautica: Monaco hub internazionale per le marine del futuro

Lo sviluppo delle marine del futuro è stato al centro di un incontro internazionale a Monaco, dove esponenti di primo piano provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per condividere competenze ed esplorare nuovi modelli per queste destinazioni. Da Hong Kong all’Egitto, passando per Indonesia e India, la sesta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous ha riunito operatori e rappresentanti di 30 Paesi, confermando il ruolo di Monaco come hub di innovazione, know-how e cooperazione internazionale nel settore delle marine.