Londra, nelle librerie il nuovo libro di Charles Spencer su Lady Diana

(LaPresse) Un nuovo libro pubblicato martedì dal fratello della defunta principessa Diana ha fatto il giro del mondo per le pesanti accuse rivolte all’ex marito di Diana, l’attuale re Carlo III, riaprendo vecchie ferite all’interno della famiglia reale britannica. Nel libro “Swan Song: Diana, My Sister”, già presente nelle librerie di Londra, Charles Spencer racconta di aver avuto un acceso scontro con l’allora principe Carlo sulla decisione di far camminare i principi William e Harry, che all’epoca avevano rispettivamente 15 e 12 anni, dietro la bara della madre durante il corteo funebre del 1997. Spencer racconta di aver detto a Carlo che Diana, morta a 36 anni in un incidente a Parigi, non avrebbe mai voluto che i suoi figli fossero costretti ad affrontare una simile prova. Secondo Spencer, il principe “andò su tutte le furie” durante la discussione e gli disse: “La dimenticheremo abbastanza presto”. Spencer accusa Carlo anche di aver nutrito “disprezzo” nei confronti dell’ex moglie e sostiene che dopo la sua morte il principe gli fosse apparso “euforico”.

Dopo la pubblicazione di alcuni estratti del libro, Buckingham Palace ha diffuso una dichiarazione dai toni molto duri: “Sua Maestà è consapevole che il dolore per la perdita di un familiare può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi in modi che gli altri non possono comprendere, anche a molti anni di distanza da una simile perdita”, si legge nella dichiarazione. Spencer ha ribadito le proprie accuse, dichiarando alla BBC di stare dicendo la verità. Commentando la replica della famiglia reale, ha aggiunto: “È furioso? È furioso oppure è imbarazzato?“.