L’attacco di Trump a Cuba: “È uno Stato fallito”. E la delegazione va via

Nel corso del suo discorso all’81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un duro attacco al governo cubano. “Cuba è uno Stato fallito”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, accusando il regime dell’Avana di essersi coordinato per decenni con quella che ha definito la «sinistra radicale» e con reti comuniste presenti negli Stati Uniti. Il presidente americano ha inoltre sostenuto che il regime cubano avrebbe coltivato rapporti con gruppi che ha definito “sovversivi e radicali”, citando tra gli altri il Partito Comunista degli Stati Uniti, Antifa e i Democratic Socialists of America. Trump ha quindi rivendicato l’azione della sua amministrazione nei confronti di Cuba, affermando che il regime comunista sarebbe sottoposto a una pressione “enorme”, a suo dire la più forte mai subita. Mentre il presidente statunitense pronunciava queste parole, la delegazione cubana ha lasciato la sala dell’Assemblea generale dell’Onu. “Sta collassando come mai prima d’ora e crollerà”, ha aggiunto Trump riferendosi alla situazione di Cuba.