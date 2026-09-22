Italia-Iran, Tajani vede Araghchi: la stretta di mano

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. “Abbiamo discusso dei negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il memorandum dello scorso giugno ha dimostrato che un accordo è possibile e l’Italia continuerà a sostenere ogni passo per consentire la piena ripresa della libertà di navigazione e la fine del conflitto”, ha scritto Tajani su X. “Con Araghchi abbiamo anche affrontato le crisi in Libano e Yemen, fondamentalmente per garantire il passaggio delle navi mercantili attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb per le nostre esportazioni”, ha scritto ancora il titolare della Farnesina.