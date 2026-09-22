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martedì 22 settembre 2026

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Il Colosseo si illumina di rosa per sostenere la prevenzione dei tumori al seno

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Il Colosseo questa sera si è colorato di rosa. Una accensione straordinaria avvenuta in occasione della cerimonia di apertura della VII edizione della campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro” di Komen Italia, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori del seno. Tanti i turisti che hanno accolto l’iniziativa con applausi e commenti di stupore. Presenti alla cerimonia il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro della Sanità Orazio Schillaci. Ad alimentare le luci i pedali di alcune biciclette installate davanti al Colosseo e animate da tanti protagonisti, tra i quali Maria Grazia Cucinotta.