Il Colosseo si illumina di rosa per sostenere la prevenzione dei tumori al seno

Il Colosseo questa sera si è colorato di rosa. Una accensione straordinaria avvenuta in occasione della cerimonia di apertura della VII edizione della campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro” di Komen Italia, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori del seno. Tanti i turisti che hanno accolto l’iniziativa con applausi e commenti di stupore. Presenti alla cerimonia il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro della Sanità Orazio Schillaci. Ad alimentare le luci i pedali di alcune biciclette installate davanti al Colosseo e animate da tanti protagonisti, tra i quali Maria Grazia Cucinotta.