Giappone, il tifone Dujuan si abbatte su Tokyo: almeno 4 morti e 6 dispersi

(LaPresse) Almeno quattro persone sono morte e sei risultano disperse dopo che il tifone Dujuan ha portato piogge da record nella regione di Tokyo, provocando frane, allagamenti e diffuse interruzioni dei trasporti. Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso nelle prefetture di Chiba e Kanagawa, dove una serie di frane ha colpito aree residenziali. Il tifone ha provocato frane vicino a Tokyo mentre si spostava verso la costa pacifica del Giappone. A seguito di una frana nella prefettura di Kanagawa, a sud-ovest di Tokyo, strade allagate e cancellazioni di voli hanno causato diffusi ritardi nei trasporti.