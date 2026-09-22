Futuro Nazionale, Tommaso Calderone (ex Forza Italia) con Vannacci: “È il mio ritorno ad Itaca”

(LaPresse) Futuro Nazionale “acquista” un altro deputato e il gruppo alla Camera arriva a nove membri. Un risultato da festeggiare per il Generale che oggi ha presentato il nuovo parlamentare nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Finalmente quel ragazzo degli anni ’70 raggiunge il sogno di arrivare alla Camera con un partito che lo rappresenta”, ha detto in apertura Tommaso Calderone presentandosi come un vecchio militante del Fronte della Gioventù: “Per me è un ritorno ad Itaca. Noi siamo il vento e il vento non si può fermare”. “Siamo il vento, ma non di quello di Eolo che allontana Ulisse dalla propria casa”, gli ha risposto Vannacci in collegamento da Bruxelles.