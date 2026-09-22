Franco Nero, il ministero della Cultura celebra la sua stella sulla Walk of Fame

Il ministero della Cultura celebra Franco Nero in occasione della stella dedicata all’attore e regista sulla Hollywood Walk of Fame. La leggenda del cinema spaghetti western, ma non solo, protagonista di ‘Django’ di Sergio Corbucci, raggiunge le stelle calpestabili più famose al mondo. Il 16 febbraio di quest’anno a Los Angeles la dedica della stella, oggi la cerimonia in suo onore nella Sala della Crociera, nella sede del ministero a Roma. “Il coronamento di una carriera”, commenta Franco Nero a margine dell’evento.
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