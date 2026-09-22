Firenze, rapina in gioielleria ad aprile: arrestate due persone

Svolta nelle indagini su una rapina messa a segno messa a segno lo scorso 15 aprile ai danni di una gioielleria all’interno del centro commerciale San Donato a Firenze. Due uomini, un cittadino italiano di 33 anni e un cittadino tunisino di 48, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. I due sono ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di rapina aggravata in concorso e porto di oggetti atti a offendere. L’attività investigativa è stata condotta dagli uomini della Squadra mobile della questura fiorentina, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Gli accertamenti avrebbero consentito agli investigatori di individuare nei due uomini i presunti autori del colpo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 48enne avrebbe svolto il ruolo di “palo” all’esterno del centro commerciale, mentre il 33enne sarebbe entrato nella gioielleria, avrebbe minacciato un dipendente con una pistola, sottraendo gioielli per un valore complessivo di circa 111mila euro, per poi allontanarsi insieme al complice prima dell’arrivo delle pattuglie. Il 33enne si trovava già nel carcere di Sollicciano ed è stato raggiunto dal nuovo provvedimento cautelare all’interno della struttura. L’uomo era stato arrestato in flagranza dagli agenti della squadra mobile nell’ambito di un’altra indagine, dopo essere stato sorpreso mentre tentava una rapina ai danni di una gioielleria di Ponte Vecchio. Il 48enne, invece, si sarebbe allontanato dall’Italia dopo il colpo. È stato rintracciato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, al momento del suo rientro in Italia.