Conte: “L’Istat certifica che il Paese non cresce”. Recuperiamo risorse da riarmo ed extra profitti”

“L’Istat certifica che il Paese non cresce. Il Paese è in ginocchio. Prendiamo i 13 miliardi e mezzo del ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti delle aziende energetiche, contrastiamo la speculazione finanziaria e recuperiamo risorse dal riarmo, sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l’Italia, restituire potere d’acquisto ai cittadini, per fare ripartire le nostre imprese. Abbiamo la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni. Dobbiamo voltare pagina. Noi ci siamo”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Critica della ragione digitale” di Eugenio Mazzarella in Senato.